أمل الاربعاء-نادي بارادو: نهائي الهبوط

يتلاقى فريقا أمل الأربعاء ونادي بارادو في لقاء مصيري من أجل ضمان البقاء بمناسبة إجراء الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة الرابطة الأولى المحترفة "موبيليس" لكرة القدم، المقررة يوم غد السبت.

أمل الأربعاء (م.15 - 36 ن) الذي يعتبر قبل هذه المباراة, أول مهدد بالسقوط مطالب بتحقيق الفوز إذا أراد ضمان وجوده في قسم الأضواء الموسم المقبل أمام نادي بارادو (م. 12 - 38 ن)الذي سيكون بحاجة إلى نقطة التعادل لتفادي النزول الى القسم الثاني (هواة).

بالنسبة للناديين الآخرين المعنيين بالسقوط, اتحاد بسكرة ونجم مقرة و اللذين يتقاسمان المركز 13 برصيد 37 نقطة, فإنهما مرشحان بنسبة كبيرة للفوز أمام جمهورهما, لما يستضيفان على التوالي مولودية وهران (م.6 - 41 ن)وهلال شلغوم العيد (م.16 - 4 ن),حيث تكفيهما ثلاث نقاط لتنفس الصعداء.

وفي مقدمة الترتيب, يستقبل شباب قسنطينة (2 - 47 ن) اتحاد الجزائر (9 - 40 ن) بنية الفوز عليه وضمان مركز الوصافة الذي يؤهله رسميا في النسخة القادمة لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

وتلعب مولودية الجزائر (م.4 - 44 ن) بميدانها أمام نظيرتها للبيض (م.33 - 42 ن), من أجل نيل المركز الثالث.

وخلافا للعادة, لن تكون هذه المرتبة مؤهلة لكأس الكونفيديرالية الإفريقية حيث سيمثل الجزائر في هذه المنافسة, اتحاد الجزائر المتوج بكأس الكاف إلى جانب جمعية الشلف صاحبة كأس الجزائر للموسم الجاري.

أما بطل الجزائر للموسم الرابع على التوالي, شباب بلوزداد (1- 61 ن) الذي تلقى هزيمة ثقيلة أمام اتحاد خنشلة (4-0), فهو يطمح إلى إنهاء الموسم بانتصار على حساب شبيبة القبائل ( 10 - 39 ن) التي بقيت بدون هزيمة منذ قدوم المدرب يوسف بوزيدي في شهر مايو الماضي خلفا لميلود حمدي المقال من منصبه.

وستكون المبارتان الأخيرتان للجولة الأخيرة المبرمجتين في السهرة (سا 30ر20) بين شبيبة الساورة (م.6 - 41 ن) ووفاق سطيف (م.6 - 41 ن) من جهة, و جمعية الشلف (م.10 - 39 ن) و اتحاد خنشلة (م.5 - 42 ن),شكليتين و دون أي تأثير على الترتيب العام.

من جهة أخرى, سيعمل المهاجمون سفيان بيازيد (اتحاد خنشلة) ومحمد تومي (أمل الاربعاء) و محمد أمين صويبح (جمعية الشلف) الذين يتقاسمون صدارة ترتيب الهدافين ب 12 هدفا لكل لاعب, على افتكاك هذا اللقب الرمزي للموسم 2022-2023.