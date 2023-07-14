أمن مغنية يوقف ثلاثة أشخاص مبحوث عنهم

أوقفت مصالح أمن دائرة مغنية توقف ثلاثة أشخاص محل أوامر بالقبض حيث تم توقيف شخص مشتبه فيه في العقد الرابع من العمر مبحوث عنه محل بحث طبقا لأمر بالقبض صادر عن القطب الجزائي المختص لدى محكمة وهران عن قضية "جناية الحيازة والمتاجرة والتخزين والشحن للمخدرات بطريقة غير مشروعة عن طريق جماعة إجرامية منظمة – جناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة".

أما الشخص الثاني المشتبه فيه الذي يوجد في العقد الثالث من العمر مبحوث عنه محل أمر بالقبض صادر عن محكمة واد رهيو عن قضية "جناية الحيازة والحصول والشراء قصد البيع والتخزين والنقل بمواد مخدرة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة".

في حين تم توقيف شخص ثالث مشتبه فيه في العقد الثالث من العمر مبحوث عنه محل بحث طبقا لأمر بالقبض صادر عن محكمة تلمسان عن قضية "المتاجرة في المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة". بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.