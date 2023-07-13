بلعابد يستقبل المتوجين في الأولمبياد الدولية للرياضيات

استقبل وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, اليوم الجمعة بمطار الجزائر الدولي (الجزائر العاصمة), التلاميذ المتوجين في الدورة الـ64 للأولمبياد الدولية للرياضيات التي أقيمت بمدينة "شيبا" اليابانية في الفترة الممتدة من 2 إلى 13 يوليو الجاري.

وبالمناسبة، أبرز بلعابد "الأهمية التي توليها السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لرعاية النخبة المدرسية ومرافقتها"، مشيرا الى أن "النتائج غير المسبوقة التي سجلتها الجزائر خلال مشاركتها هذه السنة في هذه المنافسة إثبات لوجاهة المقاربة والإجراءات المتخذة في هذا المجال".

وأضاف أن الجزائر حققت من خلال هذه المشاركة "نتائج غير مسبوقة منذ بداية مشاركتها، محرزة بذلك تقدما ب13 مرتبة في الترتيب الدولي", مبرزا أنه بفضل هذه النتائج المشرفة، احتلت الجزائر "المرتبة الثانية عربيا وإفريقيا".

من جانبه, أوضح أستاذ مادة الرياضيات بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا, بصفته رئيس لجنة الأولمبياد في الرياضيات وفي العلوم التعليمية, حسن بلبشير, أن الجزائر كانت ممثلة في هذه الأولمبياد بـ6 تلاميذ, تحصل اثنان منهم على ميدالية برونزية والباقي تحصلوا على ترتيب متقدم بتقدير مشرف.

وقد أحرز كل من التلميذين دراش شمس الدين عبد العالي ويوسف كنان من ثانوية الرياضيات "محند مخبي" بالقبة على الميدالية البرونزية، فيما تحصل كل من ياسين دليل من ذات الثانوية, مدور محمد واسيل من ثانوية رابح بيطاط بالعاصمة, عدنان مداح من ثانوية الفتح بولاية البليدة وبوفجيغن عبد النصير من ثانوية مصطفى بن بولعيد بولاية باتنة على ترتيب متقدم بتقدير مشرف.

للإشارة، فإن الوفد الجزائري المشارك في الأولمبياد حقق لأول مرة في تاريخ المشاركات الوطنية 100 نقطة.