ضحايا في انفجار قارورة غاز بغرداية

توفي شخص وأصيب 4 آخرين، في حصيلة جديدة، لانفجار قارورة غاز بولاية غرداية، زوال اليوم الجمعة.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية "تدخلت إسعافاتنا على الساعة 14 سا و46 د من أجل إخماد حريق إثر انفجار قارورة غاز البوتان، متبوع بانهيار سقف لمسكن أرضي بحي بن يزقن في بلدية غرداية.

وأضاف ذات المصدر "خلف الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر 18 شهرا، لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى"، وإصابة 04 أشخاص بحروق من الدرجة الثانية".

وتم إسعاف المصابين ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى الدكتور ترشين إبراهيم بينما تم إخراج الطفل 17 شهر من تحت الأنقاض بمشاركة الكلاب المدربة.

وكانت مصالح الحماية المدية قد أعلنت في حصيلة أولية إصابة 5 أشخاص جراء الحادث.