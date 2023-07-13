عمورة نحو الدوري الفرنسي؟

لا يستبعد أن يغير الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، الأجواء خلال الميركاتو الصيفي الحالي بسبب اهتمام عدة أندية أوروبية بخدماته.

وحسب ما نقبل صحفي جريدة "ليكيب" الفرنسية، نبيل جليت، فإن النادي المتوج بكأس فرنسا، تولوز، مهتم بضم اللاعب السابق لنادي وفاق سطيف.

وأضاف الصحفي الفرانكو جزائري، على حسابه في "تويتر"، أن أندية أخرى من الدوري الفرنسي وحتى خارجه تدرس الصفقة.

ويتحتم على الأندية المهتمة بمهاجم "الخضر" التفاوض مع ناديه الحالي، لوغانو السويسري، حول المبلغ المادي المطلوب للحصول على ورقة التسريح.