إخفاق جديد للكرة الجزائرية

فشل المنتخب الوطني لكرة القدم، أقل من 23 سنة، في حفظ ماء الوجه وخرج خالي الوفاض من مشاركته في دورة الألعاب العربية المقامة حاليا في الجزائر.

وضيع أشبال المدرب آيت محمد فرصة التتويج بالميدالية البرونزية بعد انهزامهم في المقابلة الترتيبية ضد نظيرهم السوداني على ملعب 8 ماي 1956 بعنابة.

وكان "الخضر" متفوقين بهدفين مقابل صفر إلى غاية الدقيقة 87 قبل أن يتلقوا هدفين متتاليين بسذاجة، ما جعل المقابلة تتجه نحو ركلات الترجيح التي حسمها صقور الجديان لصالحهم (4-2).

وكان المنتخب الوطني قد انهزم في نصف النهائي ضد نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف على نفس الملعب.

وتضاف هذه المشاركة الكارثية للمنتخب الأولمبي في الألعاب العربية إلى سلسلة الإخفاقات المتتالية التي سجلتها مختلف أصناف المنتخبات الوطنية مؤخرا.