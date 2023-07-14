الجلفة: وفاة أكبر معمرة ببلدية البيربن

توفيت صبيحة اليوم الجمعة أكبر معمرة ببلدية البيرين ولاية الجلفة، الحاجة خضرة بنت الصافي بن بلكحل عن عمر ناهز 106 سنة وبقيت الفقيدة في كامل قواها الجسمية والعقلية، تتجوّل بين الأهل والاقارب وتقضي حوائجها دون مساعدة أحد، إلى أن أصيبت بوعكة صحية مؤخرا، أين سلمت روحها إلى بارئها، ووري جثمانها بمقبرة البيرين مساء اليوم.

الحاجة خضرة بنت الصافي بن بلكحل ولدت حوالي عام 1918 وكان لها ذاكرة قوية حتى أنها كانت تحفظ وترتجل شعرا وكلام فيه من الحكم الكثير وعاشت وترعرت على الأكل الحي من قمح وخبز الشعير.

لها 08أولاد 06إناث و02ذكور وأكثر من 65حفيد وأدت فريضة الحج وهي في عمر 86 سنة، كما كانت مواظبة على الصلاة والدعاء والصيام رغم كبر سنها.