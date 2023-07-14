موجة حر على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت من استمرار موجة الحر الشديدة تصل فيها أقصى درجات الحرارة إلى ما بين 43 و45 درجة مئوية والدنيا ما بين 28 و34 درجة تجتاح طوال نهار اليوم وغدا الأحد عدة ولايات.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي بأن موجة حر متوقعة أن تصل إلى 45 درجة ستمس اليوم ولايات المدية، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، ميلة، قسنطينة وقالمة.

وستبلغ موجة الحر الشديدة هذه اليوم وغدا الأحد أيضا ما بين 38 و43 كأقصى درجة وما بين 26 و32 كأدنى بولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف. بالإضافة إلى ولايات سوق أهراس، أم البواقي، باتنة والجلفة.

من جهتها ستشهد ولايتا أقصى الجنوب برج باجي مختار وعين قزام بداية من ظهيرة اليوم وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا أمطارا رعدية قد تتعدى كميتها 20 ملم محليا.