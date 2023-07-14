تحويل مصابين في انفجار غرداية إلى مستشفيي العاصمة المختصين

حولت مصالح الحماية المدنية مساء أمس الجمعة الجرحى المصابين في انفجار قارورة غاز البوتان، بحي بن يزقن بلدية غرداية، إلى مستشفى المختص بالحروق بالجزائر العاصمة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص التكفل بالضحايا الذين يتطلب تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية المتخصصة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها بأن المديرية العامة للحماية المدنية سخرت مروحيتين تابعين للمجموعة الجوية للسلك من أجل نقل المصابين وهما الأب وابنته من ولاية غرداية إلى المستشفى المتخصص زرالدة ومستشفى باستور بالجزائر العاصمة.

للإشارة فقد خلف حادث انفجار قارورة غاز البوتان الجمعة بحي بن يزقن بمدينة غرداية وفاة طفل يبلغ من العمر 18 شهرا وإصابة أربعة أشخاص بحروق خطيرة من الدرجة الثانية وانهيار سقف مسكن أرضي.