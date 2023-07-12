سعيد يؤكد أن تونس مستهدفة

كشف مجلس الأمن الوطني التونسي أن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء حصلوا على حوالي مليار دولار في شكل تحويلات من بلدانهم هذا العام. وقال مسؤول بمجلس الأمن الوطني في اجتماع مساء الجمعة ترأسه الرئيس قيس سعيد، إن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء غير الموثقين تلقوا ثلاثة مليارات دينار (حوالي مليار دولار) في شكل تحويلات من بلدانهم خلال النصف الأول من عام 2023.

وفي هذا الصدد قال سعيد، إن "هذا الرقم صادم ويشير إلى أن تونس مستهدفة". وكان سعيد شجب هذا العام الهجرة غير الشرعية من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، قائلا في تعليقات انتقدتها جماعات حقوقية إنها تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في تونس.

ويبلغ حجم التحويلات المعلن عنها للمهاجرين غير الموثقين أعلى من عائدات صناعة السياحة الحيوية في تونس خلال النصف الأول من العام والتي بلغت 2.2 مليار دينار. وتوافد الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين على مدينة صفاقس الساحلية في الأشهر الأخيرة بهدف الانطلاق إلى أوروبا في قوارب يديرها تجار البشر، مما أدى إلى أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس.