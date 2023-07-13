أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ستصبح وثيقة ملزمة لجميع الأطراف حتى لا تكون حبرا على ورق.

وأوضح بن عبد الرحمان في كلمة له اليوم خلال فعاليات الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أولى عناية كبيرة لأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد حتى تم تفعيل العديد من التعهدات المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد والعدالة وتحديثها وتدعيم الديمقراطية التشاركية ومجتمع مدني حر ونزيه.

وأشار بن عبد الرحمان إلى أن الرئيس تبون كان رائدا لإبعاد المال الفاسد عن السياسة ونجح من خلال ذلك في تطهير العمل السياسي من المال الفاسد.

وأضاف الوزير الأول أن الجزائر حرصت على الانخراط الكامل في جهود مكافحة الفساد في القارة الإفريقية وسعت لتعزيز تواجدها في كل المحافل المعنية بمكافحة الفساد وانضمامها لهيئات مكافحة الفساد.

من جهة أخرى دعا الوزير الأول، مختلف البلدان والشركاء مع الجزائر إلى ضرورة مد يد العون من أجل استرجاع الأموال المهربة للخارج