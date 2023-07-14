الجزائر تحقق رقما قياسيا من الذهب في الألعاب العربية

حققت الجزائر خلال منافسة الألعاب العربية التي احتضنتها ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري، رقما قياسيا من الميداليات.

وتصدرت الجزائر بعد انتهاء منافسات اليوم الأخير من المنافسات يوم أمس الجمعة، ترتيب الجدول العام للميداليات بمجموع 253 ميدالية منها 105 ذهبيات، لتكسر بذلك رقمها القياسي الذي حققته خلال تنظيمها للدورة العاشرة عندما انتزعت 91 ذهبية من مجموع 267 ميدالية باحتساب ميداليات مسابقات ذوي الهمم.

واحتلت تونس المركز الثاني بمجموع 121 ميدالية منها 23 ذهبية. وجاء المغرب في المركز الثالث برصيد 84 ميدالية منها 21 ذهبية.