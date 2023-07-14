البحث عن ستة غرقى في هذه الشواطئ

يجري البحث عن غريق اليوم السبت بشاطئ النخيل التابع لبلدية سطاوالي في ولاية الجزائر، بينما يتواصل البحث عن خمسة آخرين بشواطئ بجاية وتيزي وزو وجيجل.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها، بأن إسعافاتها تدخلت بعد فجر اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (05:30) من أجل البحث عن غريق بشاطئ النخيل ببلدية سطاوالي، فيما يتواصل البحث ثلاثة غرقى بشواطئ بجاية وغريق بساحل ولاية تيزي وزو وخامس بشواطئ جيجل.

وأضاف بيان الحماية المدنية أنه بفقدان هؤلاء الغرقى الخمسة يرتفع العدد الإجمالي لضحايا البحر والمسطحات المائية منذ الفاتح جوان إلى غاية صبيحة اليوم إلى 83 حالة وفاة تم انتشال 44 منها من الشواطئ و39 على مستوى المجمعات المائية.