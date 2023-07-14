بداري: تخصصات جديدة في التعليم العالي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، عن استحداث تخصصات جديدة في مختلف الميادين.

وأوضح بداري في ندوة صحفية، أنه تم استحداث تخصصات تحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر والإعلام الآلي الكمي.

وأضاف بداري، أنه تم استحداث تكوينات جديدة بقطاع التعليم العالي والأمر يتعلق بإنشاء مدرستين عليين في "الناتو تكنولوجي" و"الأنظمة المستقلة" بسيدي عبد الله، واستحداث تخصص لغة إنجليزية على مستوى بعض المدارس العليا للأساتذة، وكذا استحداث 14 ملحقة تكوين تابعة لكلية الطب على مستوى 14مدينة جامعية.

وبالنسبة لآليات التسجيلات الجامعية، أكد الوزير أن كل مراحل التسجيل بالنسبة للطلبة الجدد ستكون عبر الأنترنيت "صفر ورق"، ولتمكين الطلبة من اختيار التخصصات تم إضافة المعدل العام إلى المعدل الموزون.