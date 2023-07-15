بيان لوكالة "عدل" بخصوص اختيار المواقع

أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، في بيان لها، أن منصة اختيار الموقع للمكتتبين المقبولين بعد دراسة طعونهم لا تزال "مفعلة"، بعدما سجلت اضطرابات مؤخرا.

وأرجعت وكالة "عدل" في بيانها الذي نشرته على موقعها الالكتروني أن المنصة "عرفت ضغطا كبيرا بسبب ولوج عدد كبير من المكتتبين في آن واحد، مما أدى إلى اضطراب العملية لبعض المكتتبين".

عير أنه يمكن للمكتتبين المعنيين الدخول مجددا لإتمام عملية الاختيار واستخراج استمارة التسجيل، حسب المصدر ذاته الذي أكد بأن "أبواب الوكالة تبقى مفتوحة للإجابة عن جميع استفسارات المكتتبين".

وكانت الوكالة قد أطلقت الأحد الماضي عملية اختيار الموقع لأصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول من سكناتهم مؤخرا.

وتتم عملية التخصيص حسب الإجراءات المعمول بها مع احترام الترتيب الزمني للتسجيل، حسبما أكدته الوكالة في بيان سابق لها.