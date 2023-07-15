الإطاحة بعصابتي أحياء تنشطان ببرج الكيفان

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة), مدعمين بأفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بباب الزوار, في عمليتين منفصلتين, من الإطاحة بعصابتي أحياء خطيرتين تنشطان عبر إقليم بلدية برج الكيفان في ظرف وجيز, حسب ما أفاد به, اليوم السبت, بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أنه تمت مباشرة العمليتين بعد تلقي شكاوي من طرف المواطنين مفادها "وجود شجارات باستعمال الأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة", وعلى إثر ذلك تم تحديد هوية أفراد العصابتين, وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع نيابة المختصة إقليميا, تم "وضع خطة أمنية محكمة من أجل توقيف المتورطين وتحويلهم إلى مقر الفرقة في ظرف وجيز".

ومكنت العملية من "توقيف أربعة عشرة (14) شخصا متورطين, مع حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأشكال, كلبين شرسين من فصيلة رودفايلر, 144 قرص مهلوس, 18 غرام من الكيف المعالج, سيارتين سياحيتين ومبلغ مالي قدره 12000 دج من العائدات الإجرامية".

وأشار البيان إلى أنه "بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية, سيتم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية, تكوين عصابة أحياء, محاولة القتل, الحيازة من أجل ترويج الأقراص المهلوسة والمخدرات, حيازة الأسلحة البيضاء دون مبرر شرعي".

وبهذا الصدد, وجهت مصالح الدرك الوطني نداء للمواطنين من أجل الاتصال بالرقم الأخضر 1055 أو عن طريق موقع الشكوى المسبقة من أجل التبليغ عن أية جرائم أو تقديم معلومات.