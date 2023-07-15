عجال يتفقد جاهزية الشبكة الوطنية للكهرباء

قام الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال، اليوم السبت، رفقة وفد من الإطارات المسيرة في المجمع، بزيارة تفقدية إلى مركز قيادة الشبكة الكهربائية على مستوى مسير المنظومة الكهربائية، وذلك للوقوف على حالة الشبكة الوطنية للكهرباء.

ووفق بيان الشركة العمومية شجع ذات المسؤول فرق تدخل المنظومة في ظل الظروف الجوية الاستثنائية والمتميزة بارتفاع قياسي لدرجات الحرارة الذي أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية حيث سجلت ذروة قياسية لاستهلاك الطاقة الكهربائية خلال ثلاثة أيام متتالية:

• 09 جويلية 2023: 508 17 ميغاواط

• 10 جويلية 2023: 905 17 ميغاواط

• 11 جويلية 2023: 377 18 ميغاواط

على هامش هذه الزيارة، عقد عجال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، اجتماع تم من خلاله تقديم عرضا مفصلا حول وضعية الشبكة الوطنية للكهرباء، والإجراءات التي تم اتخاذها خاصة خلال فترات الذروة، لتأمين الشبكة مع ضمان استمرارية التموين بالطاقة الكهربائية.

وفي سياق متصل، توجه الرئيس المدير العام والوفد المرافق له إلى محطة إنتاج الكهرباء بالحامة، ليشجع عمال المحطة وليقف على وضعية الحظيرة الإنتاجية وجاهزيتها للاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء بعد إصلاح العطب الطفيف الذي طرأ على إحدى وحداتها الإنتاجية ليلة 12 جويلية 2023.