"ريمونتادا" شبان بارادو تبعث بأمل الأربعاء للرابطة الثانية

تم، اليوم السبت، التعرف على هوية النازل الثاني إلى الرابطة المحترفة الثانية بعد إجراء مقابلات الجولة الـ30 والأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى.

وضمن نجم مقرة واتحاد بسكرة البقاء دون عناء بعد تجاوزهما هلال شلغوم العيد ومولودية وهران على التوالي، ما جعل الصراع ينحصر بين أمل الأربعاء ونادي بارادو اللذين التقيا في مواجهة حاسمة على ملعب اسماعيل مخلوف بمدينة الأربعاء.

وافتتح المحليون باب التسجيل في الدقيقة 19 بعد تنفيذ ركلة جزاء عن طريق تومي ثم عدل زروقي النتيجة للزوار في الدقيقة 61، قبل أن يقضي سوكو على أمل أصحاب الأرض بهدف ثان قاتل في الدقيقة 83.

واختتم متوسط الميدان تيطراوي الـ"ريمونتادا" بعد توقيعه للهدف الثالث في الوقت بدل الضائع حيث صفر الحكم بعدها نهاية المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح العاصميين.

وضمن شبان الأكاديمية البقاء بعدما رفعوا رصيده إلى النقطة الـ41 بينما ودع أمل الأربعاء دوري الأضواء باحتلاله المرتبة قبل الأخيرة بـ36 نقطة ليرافق بذلك هلال شلغوم العيد الذي ترسم هبوط منذ فترة طويلة.

شباب قسنطينة يضمن مشاركة قارية

وأنهى شباب قسنطينة الموسم في الوصافة بعدما حقق فوزا ثقيلا على المتوج بكأس "الكاف" اتحاد العاصمة بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب بن عبد المالك في مدينة الجسور المعلقة.

وبهذا ضمن "السنافر" المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل رفقة البطل شباب بلوزداد الذي تجاز شبيبة القبائل (3-2) في مقابلة شكلية. من جهتها اقتنصت مولودية الجزائر المركز الثالث من مولودية البيض بعد الفوز عليها بهدف دون مقابل على ملعب الدار البيضاء.

النتائج والترتيب:

-- شباب قسنطينة / اتحاد الجزائر 3 - 0

-- شباب بلوزداد / شبيبة القبائل 3 - 2

-- نجم مقرة / هلال شلغوم العيد 5 - 2

-- امل الاربعاء / نادي بارادو 1 - 3

-- اتحاد بسكرة / مولودية وهران 2 - 1

-- مولودية الجزائر/ مولودية البيض 1 - 0

-- شبيبة الساورة / وفاق سطيف جارية حاليا

-- جمعية الشلف / اتحاد خنشلة جارية حاليا

- الترتيب نقاط لعب

1- شباب بلوزداد 64 30 بطل الجزائر (مشاركة في رابطة الأبطال)

2- شباب قسنطينة 50 30 مشاركة في رابطة الأبطال

3. مولودية الجزائر 47 30

4. مولودية البيض 46 30

5. اتحاد خنشلة 42 29

6 -. شبيبة الساورة 41 29

--. وفاق سطيف 41 29

--. مولودية وهران 41 30

--. نادي بارادو 41 30

10. اتحاد الجزائر 40 30 مشاركة في كأس الكاف

--. اتحاد بسكرة 40 30

--. نجم مقرة 40 30

13. جمعية الشلف 39 29 مشاركة في كأس الكاف

--. شبيبة القبائل 39 30

15. أمل الأربعاء 36 30 يسقط للقسم الثاني

16- هلال شلغوم العيد 04 30 يسقط للقسم الثاني