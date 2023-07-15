الألعاب العربية: الرئيس تبون يهنئ النخبة الوطنية

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، الرياضيين الجزائريين المتوجين في الألعاب العربية التي تختتم اليوم بالجزائر.

وكتب الرئيس تبون في منشور على صفحته في "الفايسبوك": "كل التقدير للنخبة الوطنية على أدائها الرفيع وتشريفها للجزائر خلال الألعاب العربية، وحلولها في المرتبة الأولى عن جدارة واستحقاق. تمنياتي لكم بالنجاح وإحراز تقدم أكبر بحول الله في المناسبات الرياضية الدولية المُرتقبة".

وكانت الجزائر قد حققت خلال منافسة الألعاب العربية التي احتضنتها البلاد ما بين الـ5 والـ15 جويلية الجاري، رقما قياسيا من الميداليات.

وتصدرت الجزائر بعد انتهاء منافسات اليوم الأخير من المنافسات ترتيب الجدول العام للميداليات بمجموع 253 ميدالية منها 105 ذهبيات، لتكسر بذلك رقمها القياسي الذي حققته خلال تنظيمها للدورة العاشرة عندما انتزعت 91 ذهبية.