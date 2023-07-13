وصول أول رحلة على الخط البحري عنابة- جنوة

رست مساء اليوم السبت باخرة "طارق بن زياد" بميناء عنابة وعلى متنها 817 مسافرا من أبناء الجالية الوطنية بالخارج ضمن أول رحلة على الخط البحري الجديد لنقل المسافرين الذي تم فتحه بين عنابة وجنوة بإيطاليا.

وكانت في استقبال أبناء الجالية بالمحطة البحرية لعنابة سلطات الولاية المدنية والعسكرية وعدد من نواب المجلس الشعبي الوطني يتقدمهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، سليم مراح، الذي أكد "حرص الدولة الجزائرية على التكفل بانشغالات أبناء الجالية واتخاذ التدابير الضرورية لتمكينهم من التنقل في أحسن الظروف والعودة لقضاء العطلة الصيفية بين أحضان أهاليهم بالوطن الأم".

من جهتهم، عبر عدد من المسافرين عن سعادتهم لفتح هذا الخط البحري الجديد بين عنابة وإيطاليا والذي مكن، عددا كبيرا من أبناء الجالية المقيمين بإيطاليا وعدة دول أوروبية مجاورة لها من السفر عبر هذا الخط والعودة للاصطياف بالوطن في أحسن الظروف.

وستغادر الباخرة "طارق بن زياد" غدا الاثنين ميناء عنابة باتجاه جنوة في رحلة لنقل المسافرين بين المدينتين الجزائرية والإيطالية، كما تمت الإشارة إليه.