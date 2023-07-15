محرز يقترب أكثر من الوجهة السعودية

يقترب قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، أكثر فأكثر من الوجهة السعودية، وفق ما كشف عدة مصادر صحفية، اليوم السبت.

وكشف الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، مستجدات جديدة حول مستقبل صاحب الـ32 عاما الذي يتواجد في عطلة منذ نهاية تربص المنتخب الوطني شهر جوان الماضي.

وأوضح الصحفي الموثوق في سوق الانتقالات أن النادي الأهلي السعودي يضغط لإتمام صفقة محرز، حيث تتقدم المحادثات مع محيط اللاعب منذ شهر جوان، مضيفا أن لاعب "الخضر" يستعد لقبول عرض الأهلي.

غير أن ذات المصدر أكد أن مان سيتي ما زال ينتظر الحصول على عرض رسمي والوثاق المطلوبة والتي تعتبر المرحلة الأساسية قبل الفحص الطبي، مضيفا أنه سيتم مناقشة ذلك الأسبوع المقبل.

من جهته، كشف الصحفي الإيطالي في شبكة سكاي سبورت رودي غاليتي أن محرز بات قريبا جدا من الانتقال للأهلي السعودي.

وأشار أن مانشستر سيتي فتح الباب أمام إمكانية قبول عرض الأهلي والموقف النهائي سيتضح خلال الساعات المقبلة.

في نفس السياق، أكدت عدة مصادر إعلامية سعودية حسم صفقة صاحب الخمس تتويجات بالدوري الانجليزي الممتاز.

وحسب صحيفة الرياضة فإن الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق نهائي مع الدولي الجزائري والتوقيع سيكون بعد اجتيازه الفحوص الطبية، كاشفة أن اللاعب سيلتحق مباشرة بمعسكر الفريق الخارجي.