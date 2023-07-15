ميسي يوقع رسمياً عقد انتقاله إلى إنتر ميامي

وقع النجم الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي رسمياً عقداً مع إنتر ميامي يربطه بنادي الدوري الأمريكي "أم أل أس" لكرة القدم حتى 2025، وفق ما أعلن فريقه الجديد السبت.

وقال ميسي "أنا متحمس جداً لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي وفي الولايات المتحدة. هذه فرصة رائعة ومعاً سنواصل بناء هذا المشروع الجميل. الفكرة هي أن نعمل معاً من أجل تحقيق الأهداف التي وضعناها، وأنا أتطلع بفارغ الصبر كي أبدأ بالمساعدة هنا في موطني الجديد".

ووصل ابن الـ36 عاماً إلى فلوريدا الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة المقدرة قيمتها بـ60 مليون دولار سنوياً.

وسيُقدم النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي للجماهير خلال حفل رسمي في الملعب الأحد.

سيكون ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأمريكي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل الى نيويورك كوزموس في عام 1975.

قد يخوض الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات مباراته الأولى مع إنتر ميامي الجمعة المقبل ضد كروس أسول المكسيكي ضمن منافسات "كأس الدوريين" التي ينظمها الدوريان الأمريكي والمكسيكي.

ويحتل إنتر ميامي ذيل ترتيب المنطقة الشرقية والـ28 بين 29 نادياً في الدوري الأميركي.