استمرار موجة الحر على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة عبر العديد من ولايات الوطن.

وجاء في نشرية خاصة لذات المصالح أن الولايات المعنية هي كل من تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، مستغانم، تيسمسيلت، المدية.

بالإضافة إلى الشلف، عين الدفلى، البويرة، المسيلة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، فسنطينة، ميلة، سكيكدة، قالمة، عنابة، الطارف وسوق أهراس.

و ستتراوح الحرارة القصوى لهذه النشرية بين 43 إلى 45 درجة مئوية، والدنيا بين 27 إلى 34 درجة مئوية. حيث ستمتد صلاحية النشرية إلى غاية يوم غد الإثنين.