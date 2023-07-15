انقطاع التزود بالمياه ببلديات بالعاصمة

كشفت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، عن انقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بعدة بلديات بالعاصمة.

وحسب بيان الشركة المنشور على صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن أنقطاع التزود بالماء جاء جراء أشغال تحويل مسار قناة رئيسية لتحويل المياه الشروب ذات قطر 700 مم من طرف مديرية الموارد المائية لولاية الجزائر.

وأضاف ذان المصدر، ان هذا انقطاع سيكون بداية من صبيحة اليوم الأحد على التاسعة صباحا إلى غاية يوم الإثنين الساعة السابعة مساء .

وتقام هذه الأشغال على مستوى بلدية درارية وستسبب في توقف عملية التزويد بالمياه الشروب وهذا في كل من بلديات درارية "كليا"، السحاولة (جزئيا) بكل من حي الروايس حي الرميلة وحي بلمرج، بلدية العاشور "كليا"، دالي براهيم "جزئيا" بعين الله، السويدانية "كليا"، أولاد فايت "كليا" والشراقة "جزئيا" بوشاوي وسط، يضيف البيان.

وأكدت شركة "سيال"، أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد سيتم تدريجيا بداية من يوم الاثنين مساءا وهذا بعد امتلاء الخزانات الرئيسية.