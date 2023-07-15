انتخاب مترشحات جزائريات في هيئات تابعة للاتحاد الافريقي

انتخبت ثلاث مترشحات جزائريات لتولي مناصب هامة في هيئات تابعة للاتحاد الافريقي، وذلك أثناء الدورة العادية 43 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي التي انعقدت يومي الخميس والجمعة بنيروبي (كينيا).

وانتخبت سامية بوروبة بصفة عضوا في لجنة الاتحاد الافريقي المكلفة بالقانون الدولي، وهي هيئة استشارية قانونية مستقلة تابعة للاتحاد الافريقي تساهم في التشريع والتطوير التدريجي للقانون الدولي في القارة الافريقية.

في حين ستمثل صبرينة قهار الجزائر بصفتها عضوا في اللجنة الافريقية لخبراء حقوق الطفل ورفاهيته، وهي الهيئة الاولى والوحيدة المعتمدة لحقوق الطفل في العالم و المخولة لاستقبال الشكاوى ضد الدول.

كما انتخبت سلمى ساسي صفر عضوا في اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب.

وجاء انتخاب المترشحات الثلاث بأغلبية "واسعة" لتعكس التكريس الجلي لدور الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الاتحاد الافريقي وتعزيز تواجدها في المنظمة القارية.

ويمثل أيضا اعترافا من طرف المجتمع الدولي بدور الجزائر الريادي كفاعل يسعى من أجل ترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وشهادة للثقة التي تحظى بها الجزائر والاعتراف الذي يتمتع به الخبراء الجزائريون في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل والقانون الدولي.