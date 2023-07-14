"الجزائر تحرص على الاندماج الفعلي مع القارة الإفريقية"

يشارك وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، اليوم الأحد، بالعاصمة الكينية نيروبي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال الدورة الخامسة لاجتماع التنسيق نصف السنوي بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، حسب ما أورده بيان لذات الوزارة.

وأوضح نفس المصدر أنه كان في استقبال مراد لدى وصوله إلى مطار نيروبي الدولي، السلطات الكينية وكذا ممثلو لجنة الاتحاد الإفريقي.

وسيجدد الوزير خلال هذا الاجتماع –يضيف البيان– "حرص الجزائر على الاندماج السياسي والاقتصادي الفعلي في القارة الإفريقية"، كما سينقل "التزام رئيس الجمهورية للإسهام في توفير الظروف الملائمة لتجسيد الأجندة التنموية 2063، ومن بينها التكريس الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتحرير اقتصادها".