غليزان: احتجاج المقصين من السكنات العمومية

احتج صباح اليوم الأحد، المقصون من السكنات العمومية الإيجارية حصة 60 مسكنا بحي سيدي مسعود ببلدية سيدي أمحمد بن علي في غليزان أمام مقر الدائرة محتجين بطريقة سلمية، متسائلين عن سبب إقصائهم من هذه السكنات، وأنهم بحاجة ماسة إليها بالنظر إلى الظروف المزرية التي يعيشونها في البيت الوراثي، وكثرة النفر، وآخرون أثقلتهم أعباء الكراء.

وبالمقابل المستفيدون الذين برزت أسماؤهم في القوائم قد أثنوا على اللجنة التي أنصفتهم سيما الذين أودعوا ملفات منذ عدة سنوات خلت ولم يستفيدوا من السكنات التي وزعت مؤخرا.

من جهتها مريم ديلمي رئيسة دائرة سيدي أمحمد بن علي استقبلت المقصين منذ الساعات الصباحية الأولى، مصغية إلى تساؤلاتهم، وكاشفة لهم أن القائمة مؤقتة، وليست رسمية، وأن عليهم تقديم الطعون إلى اللجنة المختصة بالولاية في مدة ثمانية أيام وهذا بحضور رئيس البلدية ومسؤولي قسم البناء والتعمير وديوان التسيير العقاري، وحضور مكثف للأمن الوطني.

وقد استقبلت رئيسة الدائرة الشاكين كل واحد على حدة تفاديا للضغط، وقد بينت للبعض أن القانون هو الذي أقصاهم كونهم يملكون بيتا مسجلا باسمهم في المحافظة العقارية وموثق، وآخرون راتبهم الشهري يفوق 24 ألف دينار.

ورغم الاستقبال إلا أن الكثيرين خرجوا غير راضين، ولسان حالهم يقول أنهم أولى بسكن اجتماعي.