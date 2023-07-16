مصنع لإنتاج سيارات صينية بالجزائر

من المرتقب أن تباشر شركات صينية قريبا إنتاج السيارات في الجزائر، حسب ما كشف عنه سفير جمهورية الصين بالجزائر "لي جيان"، منتصف 2023، حيث أشار السفير الصيني في تصريح خاص للقناة التلفزيونية الصينية "سي جي تي أن" الناطقة بالفرنسية ونشرت على الصفحة الخاصة للسفارة الصينية في "الفايسبوك" إلى أن "مؤسسات صينية ستباشر قريبا الإنتاج في مجال المركبات في الجزائر".

وأكد المسؤول الصيني في نفس السياق، على أنه "في المجال الصناعي تعد الصين أحد الشركاء الرئيسيين للعصرنة والتصنيع للجزائر"، مذكرا بعدة مجالات للتعاون والشراكة القائمة بين الصين والجزائر لاسيما ما تعلق بقطاعات تكنولوجيات المعلوماتية والصناعة الفضائية والصحة وتكنولوجيات زراعية، فضلا عن الإنتاج الصناعي المشترك للقاح "سينوفاك" المضاد لكوفيد 19.

وأعاد السفير الصيني التأكيد على قرب الشروع في إنتاج السيارات مع الجزائر، معتبرا أن الصين والجزائر مرتبطين بعلاقات صداقة قوية وتقليدية، وأن الجزائر تعد أول بلد عربي يقيم شراكة استراتيجية شاملة مع الصين.

واعتبر لي جيان، أن المنتجات الصينية تتمتع بمؤشر نوعية وأسعار في متناول الجزائريين، كما أكد ترحيب الصين بانضمام الجزائر لمجموعة "البريكس".

يشار أنه تم في بداية مارس 2023، ثلاثة اعتمادات نهائية لممارسة نشاط وكلاء المركبات، من بينهم وكيل علامة جاك الصينية لشركة إيمين أوتو وقد كشف السيد نيهات سحسوفار أوغلو عن طرازات السيارات التي سيسوقها في الجزائر من علامة جاك الصينية التي ستكون بـ 20 ألف سيارة عبر 38 ولاية منها 5 آلاف سيارة سياحية، وينتظر أن تضم المركبات التي توفرها "إيمين أوتو" ضمن السيارات السياحية 5 نماذج أو علامات، من بينها "جاك جي 7 لوكسوري" وسيارة رباعية الدفع "جي أس 4" وسيارة "جي أس 2 لوكسوري"، مع شمول العرض إجمالا 33 نموذجا أو علامة بين سياحية ونفعية.

وبالنسبة للسيارات التي سيتم توفيرها للسوق الجزائري، فإنها بمحركات بنزين قدرة 1.5 و1.6 وقوة محرك بين 110 إلى 180 حصان، بينما علبة السرعة أوتوماتيكية.

وجدير بالإشارة، أن أيمين أوتو تتوفر على تجربة عقدين في المجال، حيث أقام مشروعا صناعيا مع الشريك الصيني "جاك" لصناعة الشاحنات على مستوى عين تموشنت، وتم تقدير مستوى الإنتاج بنحو 100 ألف وحدة سنويا، مع إمكانية تصدير جزء من المنتوج.

وتوجد علامات صينية مرشحة لأن تكون ضمن المشاريع المؤهلة، سواء فيما يتعلق باستيراد السيارات أو مشاريع صناعية للسيارات والمركبات.