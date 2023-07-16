مباحثات بين الرئيس تبون وأمير قطر (فيديو)

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس عبد المجيد تبون الذي وصل إلى الدوحة أمس السبت في زيارة عمل تستغرق يومين، بالديوان الأميري بحضور وفدي البلدين، أين انطلقت المباحثات بين الزعيمين.

وفي بداية الجلسة، رحب الأمير بالرئيس تبون والوفد المرافق متمنيا لهم طيب الإقامة، وللعلاقات الأخوية المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب الرئيس تبون عن شكره للأمير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متطلعا إلى أن تسهم المباحثات مع سموه في تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الأخوية بين قطر والجزائر. وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة خاصة الاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.