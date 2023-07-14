مذكرة تفاهم بين سوناطراك والشركة الوطنية للبترول الكونغولية

وقعت شركة سوناطراك، اليوم الأحد، مع الشركة الوطنية للبترول الكونغولية مذكرة تفاهم لوضع أسس تعاون فعالة ومستدامة، في مجال البترول.

وجاء في بيان شركة "سونطراك"، أن وفد من الشركة الوطنية للبترول الكونغولية (SNPC) برئاسة مديرها العام مايكسنت راؤول أومينجا مرفوقا بعدد من المديرين العامين للشركات الفرعية ومسيري الشركة الوطنية للبترول الكونغولية (SNPC)، وهذا بمقر المديرية العامة لسوناطراك من استقبل اليوم من طرف توفيق حكار، الرئيس المدير العام بحضور الإطارات المسيرة للشركة.

وخلال هذا اللقاء، يضيف البيان، ناقش الطرفان آفاق التعاون بين الشركتين ووقعا مذكرة تفاهم لوضع أسس تعاون فعالة ومستدامة، في مجالات الاستكشاف، التطوير، النقل، التحويل، التوزيع والتموين بالمنتجات البترولية وتسويق المحروقات، وكذا من خلال تبادل الخبرات والتجارب وتطوير المهارات المهنية والتكوين لموظفي الشركة الوطنية للبترول الكونغولية (SNPC).

وخلال إقامته بالجزائر من 16 الى 20 جويلية 2023 سيزور الوفد الكونغولي العديد من منشآت سوناطراك، حقل النفط حاسي مسعود، حقل الغاز حاسي الرمل، المنطقة الصناعية بأرزيو ومصفاة الجزائر فضلا عن مؤسسات التكوين المعهد الجزائري للبترول ببومرداس وأكاديمية سوناطراك للمناجمنت بوهران.