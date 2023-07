Entretien entre le président Tebboune et l’émir du Qatar

Lors de cette rencontre, le Président de la République a salué la délégation qatarie. A son tour, l'Emir de l'Etat frère du Qatar a salué la délégation ministérielle qui accompagne le Président de la République lors de cette visite de travail effectuée au Qatar.

Le Président Tebboune a eu, après, des entretiens officiels avec l'Emir de l'Etat du Qatar, élargis ensuite aux délégations des deux pays.

De son côté, le Président Tebboune a remercié l’Emir pour son accueil et son hospitalité, et a fait part de son souhait que les discussions contribuent à améliorer la coopération et le développement de relations fraternelles entre le Qatar et l’Algérie. La réunion a examiné les relations bilatérales et les moyens de les renforcer et de les développer à différents niveaux, en particulier l’économie, le commerce, l’industrie, l’énergie et la technologie, ainsi que les questions et développements régionaux et internationaux les plus importants.