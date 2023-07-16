وزير العمل: لا تنازل عن الشهادة للمدمجين

دعا وزير العمل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب اليوم الأحد رافضي الإدماج في قطاع التعليم إلى الالتحاق بمناصبهم قبل انقضاء الآجال القانونية للإدماج، المحدد في 31 ديسمبر وهو أخر أجل الإدماج.

وأضاف خلال زيارته لمستغانم أن شائعة التنازل على الشهادة للمدمجين في قطاع التربية بصفة مشرف تربوي لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الراتب الذي سيتقاضاه المعني بالإدماج يتجاوز راتب متصرف إداري متربص في الإدارة العمومية إضافة إلى مزايا عديدة على غرار الزيادة في الراتب والأقدمية في التقاعد.

كما كانت للوزير وقفة بالمسرح البلدي أين سلم شهادات الاستفادة من عملية تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي وشهادات الإدماج المهني في قطاع الوظيف العمومي.