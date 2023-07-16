وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تدعو شركاءها للتحلي بالمسؤولية

أكدت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لشركائها في بيان لها، اليوم الأحد، أن مصالحها المختصة تواصل العمل باستمرار لضمان التزويد المستمر للسوق بالأدوية والمستلزمات الطبية الموجهة للصيادلة الخواص وكذا المستشفيات، وذلك "رغم المحاولات المتعددة لخلق بعض الاضطرابات".

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنها قامت بمعالجة جميع الإخطارات الواردة عبر قنوات الاتصال الرسمية أو عبر البريد الإلكتروني (Observat[email protected]) وذلك "بالتنسيق مع الشركاء الذين تواصلوا معنا".

وذكرت في هذا الشأن، بالإشكالية الأخيرة التي عرفتها مواد التخدير الموجهة لجراحة الأسنان والتي "تم التكفل بها وحلها نهائيا بالتعاون مع الجهات المعنية" حسب البيان.

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أن نشاط المرصد الوطني لليقظة لتوفر المواد الصيدلانية مستمر عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية مصغرة أو عبر مراسلات أو الرسائل الإلكترونية، "بسبب بعض الخلافات الناشبة بين هيئات أعضاء المرصد، حيث ستستأنف حضوريا، هذا الأسبوع".

وعليه، دعت الوزارة شركاءها إلى "التحلي بروح المسؤولية في ممارسة مهامهم، وكذا تلك التصريحات الموجهة للرأي العام، والالتزام بنهج بناء يستهدف المصلحة المطلقة للمريض والحفاظ على الصحة العمومية، بما يتماشى مع النهج الذي تسير عليه وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني"، يضيف البيان.