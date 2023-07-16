حصيلة حرائق الغابات منذ بداية الصيف

قال جمال طواهرية المدير العام للغابات، عن إتلاف موجة الحرائق لـ 288 هكتارا من الغابات عبر عدة ولايات من الوطن منذ بداية فصل الصيف.

وأوضح طواهرية في تصريح للإذاعة الوطنية ، إنه تم تسجيل 80 حريقا على مستوى 23 ولاية، أهمها سطيف وبجاية وتيزي وزو وتيبازة وبومرداس.

وقال طواهرية أنه ولتجنّب تكرار هذا السيناريو المأساوي تم الشروع في تكوين وتحسيس الساكنة بكيفية التصرف أثناء نشوب الحرائق وذلك بتقديم إرشادات ونصائح.

مشيرا إلى المخطط المعتمد لضمان صيف آمن يرتكز أساسا على تنظيف الطرقات والمسالك وتكثيف الدوريات بالغابات. إضافة إلى وضع مراكز لمراقبة الحرائق "399 برجاً" في مختلف الفضاءات الغابية التي ستعمل على إرسال إنذارات مبكرة بغرض التدخل الأولي مع أعوان الحماية المدنية.

و كشف طواهرية عن تجنيد فرق متكونة من الدرك الوطني والحماية المدنية ومديرية الغابات، خصيصاً للتحقيق والتعرف على الأسباب التي أدت إلى نشوب الحرائق على المستوى الوطني.