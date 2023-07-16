أمير قطر يؤكد أهمية مباحثاته مع رئيس الجمهورية

أكد أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، على أهمية المباحثات التي أجراها مع أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حول سبل دعم العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

و كتب أمير دولة قطر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر : "سررت بإستقبال أخي الرئيس عبد المجيد تبون وبالمباحثات التي أجريناها اليوم حول سبل دعم العلاقات الأخوية الراسخة بين قطر والجزائر، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير ومصلحة".