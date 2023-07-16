بريد الجزائر يطلق تطبيقا جديدا

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر اليوم الأحد، عن إطلاق التطبيق الرسمي ECCP لبريد الجزائر عبر متجر التطبيقات بلاي ستور PLAY STORE .

وأوضح بيان المؤسسة، أن التطبيق الجديد يوفر واجهة سهلة الاستخدام ووظائف متنوعة تمكن من الوصول إلى مختلف الخدمات المالية بكل سهولة وأمان، على غرار الاستفادة من خدمة جديدة تسمح بطلب الرمز السري الخاص بالبطاقة الذهبية، دون الحاجة إلى تعبئة الطلب عبر مكاتب بريد الجزائر.

كما حذرت المؤسسة ، من تحميل التطبيقات الأخرى التي تدعي الارتباط بالمؤسسة التي تعرض المعلومات الشخصية والمالية للخطر، مؤكدة وجود تطبيقين رسميين المتمثل في بريدي موب والتطبيق الجديد ECCP-Algerie poste.