سوناطراك تنقل 900 طفل من الجالية الى المخيمات الصيفية

تقوم مجمع سوناطراك، عبر شركته الفرعية للطيران الطاسيلي، ابتداء من اليوم ، بالتكفل بنقل 900 طفل من أبناء الجالية الجزائرية في الخارج الى المخيمات الصيفية التابعة لوزارة الشباب و الرياضة، لتمتين الصلة والاعتزاز بالانتماء إلى الجزائر.

و تندرج العملية حسبما افاد به بيان صادر عن سوناطراك في اطار مبادرة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المسجد الكبير لباريس والتي انطلقت بداية من اليوم لتتواصل إلى غاية 18 أوت 2023 و "ستكون فرصة متميزة لأبناء الجالية الجزائرية لتمتين الصلة والاعتزاز بالانتماء إلى الوطن الأم، وكذا التعرف أكثر على مقومات بلدهم التاريخية والثقافية".

و تكفل مجمع سوناطراك بضمان النقل الجوي لفائدة 900 طفل من أبناء الجالية المقيمين بفرنسا، يرافقهم 73 مؤطرا، "حيث تم تسخير كل الظروف اللوجستية لاستقبال هؤلاء الأطفال على عدة دفعات"، يضيف البيان.

وتهدف هذه المبادرة، حسب مجمع سوناطراك، الى "تعزيز جسور التواصل وربط أبناء الجالية الجزائرية بوطنهم الأم".