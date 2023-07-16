بودن يؤكد التزام الجزائر بدعم آليات العمل الإسلامي المشترك

جدد منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم خلال مأدبة على شرف ترويكا اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي التزام الجزائر الدائم تجاه القضايا الإسلامية، وفي مقدمتها قضية فلسطين.

و حضر منذر بودن، اليوم بالعاصمة "أبيدجان"، مأدبة غداء رسمية أقامها رئيس المجلس الوطني لجمهورية كوت ديفوار على شرف أعضاء الترويكا الرئاسية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي تشمل الجزائر، تركيا وكوت ديفوار وذلك بحضور الأمين العام للاتحاد السيد محمد قريشي نياس.

وخلال ذلك، نقل رئيس وفد المجلس، للحاضرين تحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي وتمنياته بأن تكلل أشغال الاجتماع الـ 49 اللجنة التنفيذية للاتحاد بالتوفيق والنجاح.

وبالمناسبة، جدد التزام الجزائر الدائم تجاه القضايا الإسلامية، وفي مقدمتها قضية فلسطين، باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية وكذا حرصها الدائم على دعم آليات العمل الإسلامي المشترك والمشاركة الإيجابية في مختلف الفعاليات.