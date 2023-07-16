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وزارة التربية تحدد موعد إعلان نتائج البكالوريا

أخبار الوطن
16 جولية 2023 ()
ف.غ
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أعلنت وزارة التربية، أن الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون غدا الإثنين بداية من الساعة الرابعة مساء.

 

 

1- بالنسبة للمترشحين المتمدرسين
-عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات : https://bac.onec.dz
-مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاثة موبيليس، وأوريدو وجيزي بتشكيل الرمز #567

-عبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات
التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان
– عبر فضاء الأولياء : https://awlya.education.gov.dz

2- بالنسبة للمترشحين الأحرار
-عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات : https://bac.onec.dz
-مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاثة موبيليس وأوريدو وجيزي بتشكيل الرمز #567

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