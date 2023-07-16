تخصصات جديدة تطلقها جامعة سوق اهراس

انطلقت الأحد، فعاليات الأبواب المفتوحة على جامعة محمد الشريف مساعدية، بسوق اهراس وذلك بهدف التعريف بمختلف المسارات الجامعية والتخصصات لفائدة حاملي شهادة البكالوريا. كشفت مديرة جامعة محمد الشريف مساعدية، البروفسورة نورة موسى، ل"الخبر"، أنه "تم تجنيد خلية مرافقة بيداغوجية تضم أزيد من 100 اطارا وموظفا من أستاذة جامعيين من مختلف التخصصات وعمداء الكليات وطلبة الدكتوراة والأطقم الادارية، الى جانب ستة كليات ومعهدين، مع تسخير كافة الامكانيات المادية والبشرية وذلك لتمكين الناجحين الجدد التعرف عن قرب على مختلف التخصصات الجديدة وكيفية التسجيل".

فعالية الأبواب المفتوحة التي ستتواصل الى غاية 18 جويلية من الشهر الجاري،حسب نفس المصدر، "تضمنت عدة أجنحة تعرض المسار الجامعي، خاصة وأن "الجامعة استفادت من أربع مسارات جديدة وتخصصات جديدة على غرار شهادة مهندس دولية كلية علوم والتكنولوجيا ومهندس دولة معهد البيطرة والفلاحة".

وواصلت المتحدثة بالقول:"تطبيقا لقرار اشراك الجامعة في استحداث المؤسسات الناشئة، قام 28 طالبا بمناقشة مشاريعهم، فيما سيتم مناقشة مذكرات في هذا الاطار شهر سبتمبر المقبل." كما اشارت الى نقطة "مهمة تتعلق بالرهان الذي يعول عليه طاقمها من خلال تشجيع الطلبة على الابتكار وخلق مؤسسات ناشئة وانشاء جناح خاص بالمقاولية وحاضنة الأعمال والابتكار"