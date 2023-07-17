موجة حر قياسية على أغلب الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين من موجة حر شديدة تصل فيها أقصى درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية وأدناها 26 درجة ستجتاح نهار اليوم وغدا الثلاثاء أغلب ولايات الوطن.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي بأن موجة حر تصل فيها أقصى درجات الحرارة بين 40 و42 وأدناها 26 و32 درجة ستمس اليوم وغدا الثلاثاء ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس وتيبازة، بينما ستتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 والدنيا بين 26و32 درجة بولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

موجة الحر القياسية هذه ستجتاح أيضا ولايات المدية، البويرة، تيزي وز، المسيلة، ميلة، قسنطينة، ڤالمة، سوق أهراس، سطيف، برج بوعريريج، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، تيارت وتيسمسيلت وستبلغ فيها الحرارة القصوى بين 43 و45 كأقصى درجة وما بين 28 و34 كأدنى درجة.

من جهتها ستشهد ولايات أقصى الجنوب تندوف وبرج باجي مختار وعين قزام تساقط أمطار رعدية بداية من الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.