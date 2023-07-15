أسعار النفط عند هذه العتبة

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي وسط مخاوف من تراجع الطلب.

وأظهرت بيانات اقتصادية صينية تباطؤ النمو في الربع الثاني مما زاد القلق بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم مع استئناف ليبيا للإنتاج من أكبر حقولها للنفط الذي توقف بسبب احتجاجات محلية.

وفي بداية الجلسة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنحو 1.8 بالمائة إلى 79.87 دولارًا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أوت بنسبة 1.9 بالمائة إلى 75.42 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة الماضي، على تراجع بنحو 2 بالمائة، للمرة الأولى في أربع جلسات، إلا أنها حققت ثالث مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ أفريل الماضي.

وحقق كلا الخامين القياسيين برنت، وغرب تكساس الوسيط، خلال الأسبوع الماضي مكاسب بنحو 1.8 بالمائة و2.1 بالمائة على التوالي.