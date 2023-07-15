إيطاليا: حريق يلتهم مطار صقلية الدولي

أعلنت سلطات مطار كاتانيا الرئيسي في جزيرة صقلية الإيطالية أنه سيبقى مغلقا أمام حركة الملاحة حتى ظهر الأربعاء بتوقيت غرينتش عقب حريق اندلع فيه ليلة الأحد إلى الاثنين وسيطر عليه عناصر الإطفاء.

وأشار المطار على حسابه عبر "تويتر" إلى أن "عمليات الطيران ستعلق حتى الأربعاء 19 جويلية الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن الحريق اندلع قبيل منتصف الليل ولم تتم السيطرة عليه حتى الفجر، من دون أن يوقع إصابات.

وأجلى عناصر الأمن في المطار جميع الركاب الذين كانوا متواجدين فيه فيما اجتاح الدخان الكثيف جزءا كبيرا من المطار الدولي.

وستسمح مهلة اليومين، قبل إعادة فتح المطار، بإصلاح الأضرار الناجمة عن الحريق وبتهوية المبنى الذي تنتشر فيه رائحة الدخان، بحسب وسائل الإعلام.