مطار الجزائر.. تدشين ممر عبور يربط محطتي الرحلات المحلية والدولية

أشرف وزير النقل، يوسف شرفة، مساء أمس الأحد، على وضع حيز الخدمة، منطقة العبور والجسر الرابط بين محطتي مطار هواري بومدين الدولي.

وحسب بيان وزارة النقل، فإن دخول منطقة العبور والجسر الرابط بين محطتي مطار هواري بومدين الدولي حيز الخدمة كمرحلة ثانية بعد المرحلة الأولى التي شملت ربطا دوليا-دوليا شهر ديسمبر الماضي، لتعرف اليوم المرحلة الثانية ربطا انطلاقا من المطارات الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، كعملية لمحورت مطار الجزائر بصفة كاملة وجعله قطبا دوليا "HUB" مرورا بالجزائر نحو مختلف عواصم العالم.

كما تفقد الوزير والوفد المرافق له، مختلف المرافق والتجهيزات التي تم وضعها لهذا الغرض، على غرار منطقة معالجة وتحويل الأمتعة، شبابيك التوجيه والمراقبة، ومختلف إجراءات العبور ومراسلات الرحلات الدولية، يضيف البيان.

وفي هذا الشأن، أكد الوزير على ضرورة توفير جميع الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية للتكفل الأمثل بالمسافرين العابرين من مطار الجزائر الدولي، والتنسيق بين جميع المتدخلين لإضفاء أكثر مرونة وتبسيط الإجراءات خاصة وأن مطار الجزائر الدولي ومن خلال المحطة الجديدة يتوفر على كل الشروط الضرورية للعب دوره كمركز للحركة الجوية على الصعيد القاري والدولي، من خلال قدرات الاستقبال والتجهيزات والآليات المتوفرة، حسب المصدر ذاته.