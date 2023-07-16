قمة شاملة بين تبون وجين بينغ

عكس الإعلان عن زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لى الصين، وقبلها الإعلان الرمزي عن إطلاق البعثة الطبية الصينية 28 في الجزائر للفترة 2023-2027 والاحتفال بالذكرى 60 لإرسال الفريق الطبي الصيني إلى الجزائر، وقبلها التوقيع على الخطة الخماسية الثانية (2022-2026) للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين، طبيعة العلاقات القائمة على محور الجزائر بكين، بحيث تعد الصين أحد أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين، بحيث تميزت العلاقات الجزائرية الصينية بالخصوصية، لاسيما و جذورها يعود إلى دعم بكين للجزائر في مرحلة الثورة التحريرية، ثم الدعم للدولة الفتية المستقلة، فيما وجدت مبادرات بكين ترحيبا جزائريا على غرار مبادرة "الحزام والطريق" المعتمدة منذ 2013 وتوقيع الجزائر على اتفاقية شراكة مع الصين في 2014، مع إعلان انضمامها لمبادرة الحزام والطريق أو طريق الحرير الجديد في 2019.

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