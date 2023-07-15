ارتفاع أسعار القمح بعد إعلان روسيا توقف اتفاق الحبوب

قفزت العقود الآجلة للقمح في الأسواق العالمية، اليوم الإثنين، بعد أن أعلنت روسيا توقف اتفاق الحبوب بسبب رفض الغرب تنفيذ التزاماته في إطار الاتفاق.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 09:09 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للقمح لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 3.82 بالمائة إلى 683 دولار للبوشل (وحدة قياس وزن الحبوب في الأسواق العالمية).

صعدت كذلك أسعار غلات زراعية أخرى، ومنها الذرة التي صعدت عقودها الآجلة بنسبة 1.56 بالمائة إلى 521.75 دولار للبوشل. وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن توقف صفقة الحبوب، وأكد على إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.

من جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا أبلغت رسميا اليوم كلا من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد "صفقة الحبوب".