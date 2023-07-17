البويرة: سرقة300 متر من الكوابل الكهربائية

أفادت وداد بن يوسف المكلفة بالإعلام والاتصال بمديرية توزيع الكهرباء أن شبكة توزيع الكهرباء بإقليم بلدية البويرة تعرضت لعملية تخريب قام بها أشخاص مجهولون.

وكشفت أن عملية التخريب تمثلت في سرقة 300 متر من الخطوط الكهربائية بمنطقة مزرعة عبد النبي ببلدية البويرة أين تم من خلالها حرمان 20 منزلا من الطاقة الكهربائية لاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية التي تعرف ارتفاعا قياسيا لدرجات الحرارة.

وأضافت أنه ولضمان استمرارية الخدمة، تنقل أعوان مديرية التوزيع البويرة للقيام بالأشغال اللازمة المتمثلة في تعويض الخيوط الكهربائية المسروقة بخيوط أخرى من أجل ارجاع التيار الكهربائي.

هذا وأكدت أنه تم إيداع شكوى لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأشارت ذات المتحدثة إلى أنه منذ بداية سنة 2023 إلى حد الآن، سجلت المديرية 41 حالة سرقة مست 13.23 كلم من الكوابل الكهربائية تم على إثرها حرمان 637 منزلا من الكهرباء.