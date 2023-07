Températures records dans tout le pays

Le BMS classé orange précise que des températures caniculaires oscillant entre 40 et 42° concerneront les wilayas d'Alger, Blida, Boumerdes et Tipaza, et entre 38 et 40° à Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Les températures atteindront également entre 40 et 43° dans les wilayas Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, M'sila,Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saida, Mascara, Relizane, Chlef, Ain Defla, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Tiaret et Tissemsilt.