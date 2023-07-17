البويرة: اندلاع حريق ثان بغابة صحاريج

أعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة عن اندلاع حريق ثان بغابة صحاريج وتجري في هذه الأثناء عملية الإخماد

وأوضحت نفس المصالح في بيان بأن الحريق اندلع في تمام الساعة العاشرة (10:00) من صباح اليوم الإثنين، بعد أن تم إخماد الحريق الذي اندلع يوم أمس صباح هذا الإثنين في الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة (07:15).

وكان والي الولاية رفقة السلطات المدنية والعسكرية وبحضور مدير العمليات وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة ومدير الحماية المدنية لولاية البويرة بالنيابة صباح اليوم لمكان الحريق الذي تم إخماده لمعاينة والوقوف على ظروف تدخل مختلف المصالح لإخماد نيران حرائق الغابات.

وساهم في إخماد الحريق الرتل المتنقل لولاية برج بوعريريج والمفرزة الجهوية بولاية البويرة بالإضافة الى الرتل المتنقل لولاية البويرة وطائرات الإخماد وبمشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي وأعوان محافظة الغابات.

كما تم تسخير 30 شاحنة إطفاء من مختلف الأحجام و92عونا بمختلف الرتب على رأسهم مدير تنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة للحماية المدنية وبحضور والي الولاية.