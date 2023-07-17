البيض: عقرب تقتل كهلا بقرية مصباح

لقي أول أمس كهل عمره 56 سنة مصرعه إثر لسعة عقرب في أرياف قرية مصباح بإقليم بلدية الخيثر في ولاية البيض.

الضحية تم نقله إلى مستشفى بوقطب وأمام تدهور حالته بسبب تأخر وصوله أعيد تحويله إلى مستشفى محمد بوضياف بالبيض أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بسم اللسعة التي كانت قاتلة.

ولأن مؤشر ضحايا التسممات العقربية في تزايد منذ حلول موسم الحر والذي خلف أربع ضحايا آخرهم طفلة ذات أربع سنوات ببلدية المحرة طالب السكان لا سيما البدو الرحل وقاطنو المناطق الريفية بتفعيل نظام المداومة بمراكز وقاعات العلاج وتوفير المصل المضاد لمختلف التسممات وتوفير الإنارة العمومية ونظافة المحيط وإزالة بقايا البناء التي تعد أوكارا مفضلة لتكاثر هذه الحشرة القاتلة.